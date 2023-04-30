الترجي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب شبيبة القبائل

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق الترجي الرياضي التونسي تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب شبيبة القبائل الجزائري بعد التغلب عليه بهدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور ربع النهائي.

سجل محمد علي بن رمضان هدف التقدم لفريق الترجي في الدقيقة 49 من المباراة، ثم تمكن اللاعب أدم رجم من إدراك هدف التعادل لفريق شبيبة القبائل في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وشهدت مباراة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري اشتباكات عنيفة بين الجماهير والأمن قبل انطلاق أحداث الشوط الثاني على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

وتسببت الاشتباكات بين الجماهير والأمن في تدهور حالة المدرجات والملعب حيث تم إشعال النار في أجزاء من الدرجات، ولم يتحدد موقف المباراة حتى الآن من الاستكمال أو الإلغاء.

ومنح حكم المباراة مسئولي نادي الترجي التونسي مهلة من أجل إنهاء الشغب في ملعب رادس وتهدئة الأوضاع، أملا

في استكمال المباراة وعدم اللجواء لقرار الإلغاء.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية: مراقب المباراة منح الترجي مهلة 45 دقيقة من أجل تهدئة الأوضاع في مدرجات ملعب رادس، مهددًا بإلغاء المباراة حال استمر الوضع كما هو عليه.

وبعد مرور أكثر من 30 دقيقة على التوقف استأنف الحكم أحداث المباراة عقب السيطرة على أحداث الشغب واستعادة الأجواء، ونجح الترجي في إنهاء المباراة لصالحه والتأهل.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد سجله اللاعب محمد علي بن حمودة في الدقيقة 54 من المباراة التي أقيمت على ملعب 5 جويلية 1962 في الجزائر.