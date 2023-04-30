موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتجدد اللقاء بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، لحسم صاحب اللقب في النسخة الحالية من البطولة القارية.

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وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، وذلك في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال أسيا ستقام يوم السبت 6 من مايو المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

سجل سالم الدوسري هدف للهلال في وقت مبكر بالدقيقة 13 من الشوط الأول وفي الدقيقة 53 تمكن اللاعب شينزو كوروكي من اقتناص هدف التعادل لفريق أوراوا ليعيد فريقه للمباراة ويصعب المهمة على أصحاب الأرض.

يذكر أن نادي الهلال السعودي هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا بواقع 4 مرات، بينما فاز أوراوا ريدز باللقب مرتين فقط.

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