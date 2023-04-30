ميار شريف تواصل الانجازات وتهزم المصنفة الخامسة عالميا فى بطولة مدريد للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت نجمتنا العالمية فى التنس ميار شريف كتابة تاريخ رياضى جديد للعبة البيضاء المصرية وتحقيق الإنجازات فى البطولات العالمية بعد بلوغها بجدارة دور الستة عشر لبطولة مدريد ماسترز المقامة حاليا فى اسبانيا.

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وتمكنت نجمة التنس ميار شريف المصنفة 59 عالميا حاليا من الإطاحة بالمصنفة الخامسة عالميا الفرنسية كارولين حاريشيا بعد تغلبها عليها بجدارة فى دور ال 32 لمنافسات فردى السبدات بنتيجة 7/ 6 و 6/ 3 .

وقدمت ميار مباراة قوية للغاية ووضح إصرارها على تحقيق الانتصار ومواصلة مشوارها فى البطولة خاصة فى المجموعة الأولى التى شهدت سجالا بين اللاعبتين

مجموعة هنا وأخرى هناك حتى وصلا للشوط الفاصل بعد التعادل 6/6 لتسيطر عليه ميار وتفوز به وبالمجموعة.وفى المجموعة الثانية لم تتمكن كارولين من الصمود وانهارت تماما بعد وصولها للتعادل3/3 لتفوز ميار بثلاثة اشواط متتالية وتنهى المباراة لصالحها .وتلتقى ميار شريف فى دور الستة عشر مع اللاعبة البلجيكية المصنفة29 عالميا وفرصتها قوية فى بلوغ دور الثمانية لاسيما بعدما أطاحت بالمصنفة الخامسة عالميا الى خارج البطولة.