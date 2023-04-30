بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بخماسية أمام تولوز في نهائي كأس فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي نانت خسارة كبيرة في نهائي كأس فرنسا بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب فرنسا في العاصمة باريس.

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افتتح تولوز سجل أهدافه في الدقيقة الخامسة عن طريق لوجان كوستا ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وبعد ثلاث دقائق من الهدف الثاني سجل تهيجس دالينجا قبل أن يضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 31 ليفرض تولوز سيطرته على مجريات المباراة.

وقلص نانت الفارق في الدقيقة 75 من ركلة جزاء سجلها لودوفيتش بلاس،

قبل أن يضرب زكريا أبو خلال بهدف خامس ويؤكد أحقية تولوز بكأس فرنسا.

وشارك مصطفى محمد من بداية المباراة وحتى نهايتها وكاد أن يسجل هدفا لنانت في الدقيقة الثانية عشرة لكن دفاع تولوز أنقذ الموقف.

وشارك اللاعب المصري مصطفى محمد في تلك المباراة كأساسي رفقة نانت، وكاد أن يسجل هدفًا في الدقيقة 12 ولكن مدافع الخصم أبعد الكرة من على خط المرمى.