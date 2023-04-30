الأهلي يتعادل مع الرجاء في المغرب يتأهل لنصف نهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي، في مواجهة الإياب بينهما في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وشهدت المباراة ندية وتنافسية كبيرة من جانب الطرفين مع أفضلية نسبية لصالح أصحاب الأرض لكن دون جدوى، وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول إهدار الرجاء المغربي ركلة جزاء من جانب يسري بوزوق بعدما ارتطمت الكرة في العارضة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في الأسبوع الماضي على ملعب القاهرة الدولي عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يتقابل صن داونز الجنوب أفريقي مع الوداد البيضاوي المغربي في المباراة الثانية.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو. خط الهجوم: محمود كهربا.

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