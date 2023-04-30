استئناف مباراة الترجي وشبيبة القبائل بعد توقفها لأكثر من 30 دقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف لاعبو الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري المباراة بعد توقفها لأكثر من نصف ساعة بسبب أعمال الشغب والاشتباكات التي وقعت بين الجماهير والأمن قبل انطلاق الشوط الثاني.

شهدت مباراة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري اشتباكات عنيفة بين الجماهير والأمن قبل انطلاق أحداث الشوط الثاني على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

وتسببت الاشتباكات بين الجماهير والأمن في تدهور حالة المدرجات والملعب حيث تم إشعال النار في أجزاء من الدرجات، ولم يتحدد موقف المباراة حتى الآن من الاستكمال أو الإلغاء.

ومنح حكم المباراة مسئولي نادي الترجي التونسي مهلة من أجل إنهاء الشغب في ملعب رادس وتهدئة الأوضاع، أملا في

استكمال المباراة وعدم اللجواء لقرار الإلغاء.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية: مراقب المباراة منح الترجي مهلة 45 دقيقة من أجل تهدئة الأوضاع في مدرجات ملعب رادس، مهددًا بإلغاء المباراة حال استمر الوضع كما هو عليه.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد سجله اللاعب محمد علي بن حمودة في الدقيقة 54 من المباراة التي أقيمت على ملعب 5 جويلية 1962 في الجزائر.