شكرا لقرائتكم خبر أوراوا يتعادل مع الهلال ويؤجل حسم لقب آسيا في اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجل فريق الهلال الكروي اقترابه من لقبه الخامس لبطولة دوري أبطال آسيا بعد أن خرج متعادلا بهدف لمثله أمام فريق أوراوا ريدز في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ووسط حضور 50801 مشجع شكلوا صورة مثالية للتشجيع السعودي، حيث خصصت عوائد المباراة لمرضى شلل الأطفال من قبل مؤسسة الهلال الخيرية.

وكان الهلال بكر في التسجيل تحت أنظار الحكم الدولي العماني أحمد الكاف عن طريق الدولي سالم الدوسري في الدقيقة الـ13 قبل أن يعادله شينزو كوروكي في الدقيقة الـ53. وينتظر الفريقان لحظة الحسم السبت المقبل على ملعب سايتاما، وتقاسم الفريقان كعكة الأداء فيما بينهما، فالشوط الأول كانت هويته زرقاء وفي الثاني مالت الكفة لأصحاب القمصان الحمراء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب الهلال سالم الدوسري في الدقيقة الـ 86 بعد ركلة لقائد أوراوا ريدز كين إيواو.

سيطرة هلالية

تحكم فريق الهلال بمجريات الشوط الأول منذ البداية بشعار الأرض أرضي والملعب ملعبي فكان له نسبة الاستحواذ العظمى في هذا الشوط بعد أن بسط نفوذه بنسبة 70% مالت له الكفة في نقل الكرة لملعب فريق أوراوا والتحكم في اللعب والذي ساعده في ذلك الهدف المبكر الذي أحرزه الهلال في الدقيقة الـ 13 بعد عرضية من الجهة اليمنى من قبل ميشايل دليغادو لتصل الكرة للوحيد سالم الدوسري الذي حضر خلف مدافعي أوراوا لم يتوانى في إيداعها في سقف مرمى نيشيكاوا.

وظهرت حالة الارتباك على دفاعات الفريق الياباني والذي فسرته الدقيقة الـ 30 بعد أن أنقذ نيشيكاوا حالة الارتباك التي كان عليها دفاع فريقه بعد أن أعاد له زميله المدافع الكرة في وضع صعب وحرج.

ولم يغير الهدف الهلالي الأول في أن يحرر الضيوف نحو المساحات الهلالية الذي كان يهاجم بأربعة لاعبين شبه ثابتين(موسى ماريغا وميشايل ديغادو وإديون إيغالو وسالم الدوسري).حيث بدا على أفراد أوراوا البحث عن أي غفوة هلالية أو هفوة لتعديل النتيجة، فيما لم تكن هجماته تحمل رائحة الخطورة على مرمى عبدالله المعيوف.

وحرص لاعبو الهلال بقيادة سلمان الفرج على ضبط منطقة المناورة بتقريب المسافات بين خطوط فريقه وتواجد اللاعبين بقربهم لبعضهم البعض.

انتظار الأخطاء

حقق لاعبو أوراوا ما يريدون في بداية الشوط الثاني وتحديدا عن الدقيقة الـ53 بمعادلته النتيجة عن طريق لاعبه شينزو كوروكي بعد أن ارتدت الكرة إليه من القائم الأيمن للحارس عبدالله المعيوف بعد أن تسبب علي البليهي في إعادة الكرة من منتصف ملعب الهلال نتيجة الضغط عليه من قبل لاعب أوراوا، مما تسبب في حالة ارتباك هلالية ساهم في إحداث أخطاء فنية، وأعطى حالة دفاعية للفريق المنافس في زيارة المرمى الهلالي.

بعد خمس دقائق من ذلك عاد الهدوء الذهني للاعبي الهلالي وقدم محمد البريك كرة عرضية لرأس ميشايل دليغادو استولى عليها نيشيكاوا بهدوء.

وسجل موسى ماريغا لقطة قريبة من المرمى في الدقيقة الـ 66 مرت بجوار القائم الأيسر.

وقلب أوراوا أوراقه في هذا الشوط في الضغط على حامل الكرة وانفتاح الشهية للوصول إلى المناطق الهلالية الخلفية بعد تسجيلهم هدف التعادل، باشتعال السرعات اليابانية.

واندفع الهلاليون رغم حالة النقص العددية نتيجة لطرد سالم الدوسري في الخمس دقائق بدل الوقت الضائع بحثا عن هدف الفوز لكن مرادهم لم يتحقق ليؤجلوا حسم البطولة للقاء الإياب باليابان.

تاريخ مواجهات الهلال وأوراوا

