4 انتكاسات تحبط رونالدو مع النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن غاب عن التهديف لمدة طويلة وصلت لـ300 دقيقة متتالية لعبها في مختلف المسابقات السعودية خلال موسمه الأول مع نادي النصر، قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه إلى العودة لسكة الانتصارات، بالفوز أمام الرائد بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب «مرسول بارك»، ضمن الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل «صاروخ ماديرا» الهدف الأول للعالمي عند الدقيقة الرابعة، وأضاف عبدالرحمن غريب الهدف الثاني عند الدقيقة 55، ثم سجل محمد مران الهدف الثالث عند الدقيقة 90، وعند الدقيقة 90+4 سجل «العالمي» الهدف الرابع عن طريق اللاعب عبدالمجيد الصليهم.

في حين ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية في تقرير نشرته، بعنوان «إخفاقات رونالدو خلال موسمه الأول في السعودية»، المعانة الكبيرة التي يلقاها اللاعب برفقة فريقه الجديد، وكان آخرها الإقصاء من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أربع انتكاسات للنجم البرتغالي، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في تجربته الأولى في الدوري السعودي.

بطولة السوبر

فاز فريق الاتحاد على نظيره النصر بنتيجة 3-1، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي للموسم الحالي 2023، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 4 فرق، وهى النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

خسارة الكلاسيكو

يقبع فريق البرتغالي في المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد، الذي كسب النصر بهدف نظيف في مباراة مفصلية لم ينجح أصدقاء كريستيانو في الفوز بها.

وتابعت الصحيفة، «إنه ورغم فارق الثلاث نقاط، إلا أن الفريق الأصفر لديه مباراة أكثر من الفريق الاتحادي، ما يجعل استعادة «العالمي» للمركز الأول أمرا صعبا، في إشارة واضحة على صعوبة التتويج بلقب الدوري هذا الموسم».

ديربي الخليج

واصل النصر، بقيادة رونالدو، سقوطه في المباريات الكبيرة ليخسر أمام الهلال في ديربي الخليج الأول، بثنائية نظيفة، في قمة مباريات الجولة الـ25 لمنافسات دوري روشن السعودي.

وقالت الصحيفة الإسبانية «إن رونالدو لم يتمكن من فعل الكثير من الأشياء خلال مشاركته أمام الزعيم الهلالي، ليخسر فريقه بهدفين، مما صعب مهمته في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم».

الخروج من كأس الملك

آخر انتكاسات النصر كان ضد الوحدة، ذلك الفريق الذي يكافح من أجل تفادي الهبوط، إذ فشل رونالدو وفريقه في التسجيل، رغم لعب الوحدة وقتا طويلا بعشرة لاعبين إثر طرد عبدالله الحافظ، لينتهي الأمر بإقصاء النصر من أغلى المسابقات السعودية.

وتابعت الصحيفة وقالت «إن الإقصاء من كأس الملك، أشعل النار بين النجم البرتغالي والمدرب المؤقت دينكو جيليتشيتش الذي خلف الفرنسي رودي غارسيا».