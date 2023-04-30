شكرا لقرائتكم خبر الشباب يتوعد بمحاسبة آرون سالم وملاحقة المسيئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المحترف الغابوني في صفوف نادي الشباب، آرون سالم بوبيندزا، رفضه البحث عن أعذار عقب إهداره ركلة جزاء في مباراة فريقه ضد الاتحاد، مبديا استياءه من الإساءات التي تعرض لها من مشجعي الليوث.

وتلقى «الليث « خسارة أمام العميد بنتيجة (1-2)، في المباراة التي أقيمت الخميس على ملعب «الجوهرة المشعة»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد بوبيندزا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «ارتكبت خطأ، أعلم ذلك وأتحمل كامل المسؤولية، فأنا لا أبحث عن أعذار، لكن هل من الطبيعي أن أتلقى مثل هذه الرسائل».

وأشار سالم في تغريدته إلى رفضه الإساءات العنصرية التي تعرض لها، قائلا «أنا أحب هذا النادي كثيرا، وأعطي كل ما لدي، أحيانا أتألق، وأحيانا أسقط، هذه هي الحياة، وهكذا هي الرياضة، لكن لا شيء يبرر العنصرية أبدا».

وكان المهاجم الغابوني قد أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة في الدقيقة (89)، بعدما حاول تسجيلها بطريقة «بانيجا»، مضيعا على فريقه فرصة ثمينة كانت كفيلة بمنحه نقاط المباراة الثلاث؛ إذ كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين (1-1) لحظة تضييعه الركلة.

إلى ذلك أكدت إدارة نادي الشباب، في بيان لها أمس أنه سيتم التعامل مع تصرف اللاعب آرون بوبينـدزا الخاطـئ فـي مبـاراة الأمـس حسـب لوائح النـادي فنيـا وإداريا.

وقالت في بيانها «في الوقت ذاته لن تسمح الإدارة بالتجاوزات الفردية غير المبررة تجاه اللاعـب والخارجـة عـن أخلاق المجتمع الرياضـي السعودي ولا تمثله إطلاقا والتي سيتم التعامل معهـا قانونيا بشكل عاجـل ودون تأخيـر بعـد أن تـم رصـد كل هـذه التجاوزات ونؤكد وقوفنا مع اللاعب ومساندتنا الكاملة له.