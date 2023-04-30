وفد الاتحاد القاري يتفقد ملاعب كأس آسيا للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ختم وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيارته إلى مدينة الرياض؛ للاطلاع على استعدادات ملف السعودية المترشح لاستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2026، تحت عنوان «معا لأجل آسيا»؛ إذ يهدف ملف السعودية 2026 إلى تقديم نسخة استثنائية من البطولة الأكبر على مستوى كرة القدم النسائية في قارة آسيا، تسهم في تنمية كرة القدم على مستوى قارة آسيا بشكل عام، وعلى مستوى المنطقة بشكل خاص. واطلع الوفد خلال زيارته التي استمرت 3 أيام، على عدد من الملاعب المختلفة المرشحة لاستضافة البطولة بمدينتي الرياض وجدة. وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الرئيس التنفيذي لملف السعودية 2026 لمياء بن بهيان، أن الزيارة حققت أهدافها في هذه المرحلة. وقالت: هذه الزيارة تمت جدولتها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل مسبق، وهي ضمن البرنامج الزمني لكل الملفات المترشحة لاستضافة البطولة، وهي امتداد لما قدمناه في ملف طلب الاستضافة؛ إذ رأى الوفد ما نَعِدُ به قارة آسيا على أرض الواقع.

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