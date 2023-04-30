شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29 أبريل 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، تعرف على حكام مباراتى ربع نهائى كأس الرابطة غدا، والأهلى يفوز على سيتى أويلرز الأوغندى 72 / 70 فى بطولة أفريقيا للأندية.
تعرف على حكام مباراتى ربع نهائى كأس الرابطة غدا
اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إبراهيم محمد حكما لمباراة البنك الأهلى أمام نظيره سيراميكا، المقرر لها في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى.
الأهلى يفوز على سيتى أويلرز الأوغندى 72 / 70 فى بطولة أفريقيا للأندية
حقق فريق الأهلي لكرة السلة الفوز الثاني ببطولة أفريقيا للأندية الـ«bal»، بعد تغلبه على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 72 / 70 في ثاني مواجهات البطولة الأفريقية.
تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى نصف نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على نظيره الإسماعيلى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية.
ميكالى يستعين بكريم الدبيس لتدعيم الجبهة اليسرى أمام الكونغو
يدرس البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، الدفع بلاعب الأهلى كريم الدبيس -الذى انضم للقائمة بعد انطلاق المعسكر- في الجبهة اليسرى أمام الكونغو، في اللقاء الودي الذى يجمعهما غدا استعدادا لأمم أفريقيا.
توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى عمومى السيدات بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الختامية بالدورة المجمعة لحسم اللقب على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
حمزة المثلوثى يطالب الزمالك بتحديد مصيره قبل نهاية الموسم
طلب التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الزمالك من مسؤولي ناديه حسم مصيره قبل نهاية الموسم الجاري ، خاصة وإن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.
فيوتشر يغلق باب الرحيل أمام العناصر الأساسية للتركيز مع الفريق
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى بالسوبر المحلى
يستأنف فريق الزمالك اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الاهلى بالسوبر المحلى بعدما منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه راحة من التدريبات أمس الجمعة .
برنامج خاص لـ عمر كمال عبد الواحد بعد العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل
الزمالك يُجهّز المصابين قبل موقعة السوبر أمام الأهلى
سلمى عبد المقصود تحقق برونزية كأس العالم للخماسى الحديث فى المجر
حققت سلمى أيمن عبد المقصود، لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث، الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التى تستضيفها العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 23 أبريل حتى الأول من مايو.
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