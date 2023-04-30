شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 29 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 29 أبريل 2023، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: المصرى يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة.
المصرى يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة.. فيديو
تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى نصف نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على نظيره الإسماعيلى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية.
توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى عمومى السيدات بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الختامية بالدورة المجمعة لحسم اللقب على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
حمزة المثلوثى يطالب الزمالك بتحديد مصيره قبل نهاية الموسم
طلب التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الزمالك من مسؤولي ناديه حسم مصيره قبل نهاية الموسم الجاري ، خاصة وإن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.
فيوتشر يغلق باب الرحيل أمام العناصر الأساسية للتركيز مع الفريق
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى بالسوبر المحلى
يستأنف فريق الزمالك اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الاهلى بالسوبر المحلى بعدما منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه راحة من التدريبات أمس الجمعة .
الزمالك يُجهّز المصابين قبل موقعة السوبر أمام الأهلى
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