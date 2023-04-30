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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 29 أبريل 2023، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: المصرى يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة.

المصرى يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة.. فيديو

تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى نصف نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على نظيره الإسماعيلى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" قرعة نهائيات كأس العالم 2023 المقرر انطلاقها في 25 أغسطس المقبل بمشاركة المنتخب الوطني. الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بلقب دورى سيدات اليد توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى عمومى السيدات بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الختامية بالدورة المجمعة لحسم اللقب على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. مصر مع المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا في كأس العالم للسلة

حمزة المثلوثى يطالب الزمالك بتحديد مصيره قبل نهاية الموسم

طلب التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الزمالك من مسؤولي ناديه حسم مصيره قبل نهاية الموسم الجاري ، خاصة وإن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

فيوتشر يغلق باب الرحيل أمام العناصر الأساسية للتركيز مع الفريق

أكد مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، أن إدارة النادي لا تفكر مطلقاً في التخلي عن أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق وذلك بعد تردد أنباء قوية عن اقتراب الثنائي، محمد رضا بوبو، وعمر كمال عبد الواحد، من النادي الأهلي.

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى بالسوبر المحلى

يستأنف فريق الزمالك اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الاهلى بالسوبر المحلى بعدما منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه راحة من التدريبات أمس الجمعة .

الزمالك يُجهّز المصابين قبل موقعة السوبر أمام الأهلى

يعمل الجهاز الطبي في فريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على قدم وساق لتجهيز كافة اللاعبين من أجل المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلى والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل.