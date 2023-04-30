شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يخسر أمام ألمانيا 29/30 وديا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 من نظيره ألمانيا بنتيجة 29/30، وذلك فى المباراة الودية الأولى بين الفريقين، وسوف تقام المباراة الودية الثانية بين الفريقين غدا الأحد الموافق 30 أبريل، وذلك فى تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتأتى المباراتان الوديتان أمام المنتخب الألمانى، فى إطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصر للشباب مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها الـ24 للشباب لكرة اليد والتى تقام بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2023 ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الألفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى وماجد مدحت أخصائى العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبين: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - أدم البشري - شهاب الدين - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد باهر - محمد رفاعى ياسين - محمد طارق - جدو.