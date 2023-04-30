شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والرجاء المغربي المقامة حالياً بإستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

بدأت المباراة بحماس واضح من لاعبي الرجاء الذين ضغطوا بقوة، مُستغلين الدعم الجماهيري الغفير، واعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة، وتعرّض محمود عبد المنعم كهربا للعرقلة في منطقة جزاء الرجاء، لكن الحكم الليبي رفض احتساب ركلة جزاء أو اللجوء لتقنية الفار وأمر باستكمال اللعب.

وهدأ اللعب قليلاً قبل أن ينشط الفريق مرة أخرى وتعرض حمدي فتحي ومحمد هاني لأكثر من إصابة بسيطة ويستكملان المشاركة في اللقاء، وأنقذ محمد الشناوي فرصة خطرة للرجاء وتصدى لتسديدة قوية في الدقيقة 28 من يسري بوزوق.

وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة من الرجاء ونال محمود كهربا من الأهلي ومحمد زريدة من الرجاء بطاقة صفراء للإحتكاك ،وحاول الفريق المغربي تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول وواصل الأحمر اللعب على الهجمة المرتدة التى لم ينجح كهربا أو بيرسي تاو أو الشحات في استغلالها.

وطالب لاعبو الرجاء باحتساب ركلة جزاء لهم بدعوى قيام ديانج بعرقلة أحد لاعبي الرجاء، ولجأ الحكم الليبي معتز إبراهيم لتقنية الفار ويحتسب الكرة ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن يسري بوزوق أهدرها بعدما سددها في العارضة، بعدها عاد اللعب وسط الملعب، ثم انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويُدير المباراة طاقم تحكيم ليبي بقيادة معتز إبراهيم حكما للساحة، ويعاونه كل من عطية عيسى مساعد أول وخليل الحساني مساعد ثان وأحمد عبد الرازق حكم رابع، والغاني دانيال لاريا حكم فيديو، والكيني بيتر واويرو حكم فيديو مساعد.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، آليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما يضم تشكيل الرجاء كلاً من، أنس الزنيتي في حراسة المرمى، إسماعيل المقدم - مروان هدهودي - محمود بنتايك - عبد الإله مدكور في الدفاع، روجير أوهولو - محمد زريدة - محمد المكعازي - يسري بوزوق في الوسط، نوفل الزهروني - حمزة خابا في الهجوم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتأهل الأهلي لربع نهائي البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حصد 10 نقاط، متفوقًا على الهلال السوداني بفارق المواجهات المباشرة، فيما احتل الرجاء قمة المجموعة الثالثة بـ16 نقطة.