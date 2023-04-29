محمود كهربا رأس الحربة .. تشكيل كتيبة الأهلي أمام الرجاء

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.



وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.