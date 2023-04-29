شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى والرجاء بالمغرب فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والرجاء المغربي باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويُدير المباراة طاقم تحكيم ليبي بقيادة معتز إبراهيم حكما للساحة، ويعاونه كل من عطية عيسى مساعد أول وخليل الحساني مساعد ثان وأحمد عبد الرازق حكم رابع، والغاني دانيال لاريا حكم فيديو، والكيني بيتر واويرو حكم فيديو مساعد.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، آليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتأهل الأهلي لربع نهائي البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حصد 10 نقاط، متفوقًا على الهلال السوداني بفارق المواجهات المباشرة، فيما احتل الرجاء قمة المجموعة الثالثة بـ16 نقطة.