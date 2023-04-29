شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على سيتى أويلرز الأوغندى 72 / 70 فى بطولة أفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي لكرة السلة الفوز الثاني ببطولة أفريقيا للأندية الـ«bal»، بعد تغلبه على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 72 / 70 في ثاني مواجهات البطولة الأفريقية.

وكان رجال سلة الأهلي قد فازوا في المباراة السابقة أمام فريق فيرفيارو الموزمبيقي 92-74، في افتتاح بطولة أفريقيا للأندية الـ«bal».

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.

ويقع الأهلى على رأس مجموعة النيل التى تضم أويلرز الأوغندى وكيب تاون الجنوب أفريقي وبترو لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني، بالإضافة إلى فيروفيارو الموزمبيقى.