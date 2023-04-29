شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 29 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 29 أبريل 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: مصر مع المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا في كأس العالم للسلة، وعمرو السولية على رأس 5 غيابات عن صفوف الأهلى أمام الرجاء المغربى الليلة.

إصابة إبراهيما كونيه لاعب غزل المحلة بقطع فى الرباط الصليبى

أثبتت الأشعة التي خضع لها الإيفواري إبراهيما كونيه، لاعب فريق غزل المحلة، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مما يعني غيابه عن الملاعب تراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر.

ماذا يفعل الأهلى خارج ملعبه فى دوري الأبطال هذا الموسم قبل مواجهة الرجاء؟

يتجدد الموعد بين الشقيقين الأهلي والرجاء المغربي فى العاشرة مساء اليوم، السبت، فى بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" قرعة نهائيات كأس العالم 2023 المقرر انطلاقها في 25 أغسطس المقبل بمشاركة المنتخب الوطني. الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بلقب دورى سيدات اليد توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى عمومى السيدات بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28 / 24 فى الجولة الختامية بالدورة المجمعة لحسم اللقب على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. يستعد النادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لخوض تحدٍ جديدٍ خارج الديار، وذلك عندما يحل ضيفاً على الرجاء المغربى فى العاشرة مساء اليوم. كهربا الهداف وعلى معلول الأكثر صناعة للفرص مع الأهلى قبل مواجهة الرجاء مصر مع المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا في كأس العالم للسلة

عمرو السولية على رأس 5 غيابات عن صفوف الأهلى أمام الرجاء المغربى الليلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مباراة مصيرية أمام فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. الأهلي نجح في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد.

حمزة المثلوثى يطالب الزمالك بتحديد مصيره قبل نهاية الموسم

طلب التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الزمالك من مسؤولي ناديه حسم مصيره قبل نهاية الموسم الجاري ، خاصة وإن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

فيوتشر يغلق باب الرحيل أمام العناصر الأساسية للتركيز مع الفريق

أكد مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، أن إدارة النادي لا تفكر مطلقاً في التخلي عن أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق وذلك بعد تردد أنباء قوية عن اقتراب الثنائي، محمد رضا بوبو، وعمر كمال عبد الواحد، من النادي الأهلي.

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى بالسوبر المحلى

يستأنف فريق الزمالك اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الاهلى بالسوبر المحلى بعدما منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه راحة من التدريبات أمس الجمعة .

برنامج خاص لـ عمر كمال عبد الواحد بعد العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل

وضع الجهاز الطبي لفريق فيوتشر برئاسة الدكتور محمود الشحات، برنامج تأهيلي خاص لعمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، وذلك تمهيداً لمشاركته في التدريبات الجماعية للفريق بعد العودة من رحلة التأهيل في قطر.

الزمالك يُجهّز المصابين قبل موقعة السوبر أمام الأهلى

يعمل الجهاز الطبي في فريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على قدم وساق لتجهيز كافة اللاعبين من أجل المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلى والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل.