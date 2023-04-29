شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباراتى ربع نهائى كأس الرابطة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إبراهيم محمد حكما لمباراة البنك الأهلى أمام نظيره سيراميكا، المقرر لها في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات رباطة نهائي كأس الرابطة المصرية، حيث يسعى الفريقان للوصول إلى المربع الذهبي.

كما اختارت اللجنة صبري إبراهيم حكما لمباراة حرس الحدود أمام نظيره فيوتشر، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبوت بدلا من استاد الحرس بالإسكندرية، في مباراة قوية ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة.





وحسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة، وسجل ثلاثية البنك الأهلى، كريم بامبو ومحمد هلال وعبد الله جمعة لاعب الزمالك بالخطأ فى مرماه.

بينما تأهل نادي سيراميكا لربع نهائي كأس الرابطة بعد الفوز علي سموحة بركلات الترجيح بنتيجة (5/3) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما.

كما تأهل فريق فيوتشر إلى ربع نهائي كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، بعد الفوز على طلائع الجيش، وخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى نهاية وقتها الأصلي، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل، ليحسم فيوتشر ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 3 ركلة مقابل ركلة لفريق طلائع الجيش.

بينما نجح حرس الحدود في التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة المصرية على حساب المقاولون العرب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5، بعدما لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى ربع نهائي البطولة والتي ابتسمت في النهاية للفريق العسكري.