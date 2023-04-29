اخبار الرياضه

بيراميدز يختتم تدريباته على ملعب مواجهة مارومو جالانتس بالكونفدرالية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته على ملعب مواجهة مارومو جالانتس بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، استعدادا لملاقاة فريق نادي مارومو جالانتس، في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على مارومو جالانتس في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج بمدينة روستنبرج في جنوب أفريقيا، بعد التعادل ذهابا في القاهرة بهدف لكل فريق.

 

وجاء المران خفيفا من أجل التعرف على أرضية ملعب المباراة دون خوض تقسيمة، وظهر الجميع جاهزا من أجل تحقيق الانتصار والعودة بالتأهل للدور نصف النهائي إلى القاهرة.

 

6eb6f21c-8bf9-40b3-8c31-ce14fbb4ba4e

 

 

41bc6116-52fc-46f3-8102-9e90020c5fc1

 

 

84aaf0a8-5cfd-45e0-b027-695b309ae696

 

 

295e6050-6675-45de-b46f-9287c7c1bd4b

 

 

abe3a89a-46ee-49ea-8785-12e0ebe93300

 

 

fee65b3c-d0d8-477c-9235-f548f8073cc9

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا