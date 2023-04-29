شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته على ملعب مواجهة مارومو جالانتس بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، استعدادا لملاقاة فريق نادي مارومو جالانتس، في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مارومو جالانتس في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج بمدينة روستنبرج في جنوب أفريقيا، بعد التعادل ذهابا في القاهرة بهدف لكل فريق.

وجاء المران خفيفا من أجل التعرف على أرضية ملعب المباراة دون خوض تقسيمة، وظهر الجميع جاهزا من أجل تحقيق الانتصار والعودة بالتأهل للدور نصف النهائي إلى القاهرة.