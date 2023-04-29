زمالك 2006 يفوز على الإسماعيلي ببطولة الجمهورية للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2006 على الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة 14 من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين لهذا المواليد.

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أحرز أهداف الزمالك، محمد حمد، أبو السعود ياسر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2006 من: سيد حنفى مدرباً، ناجي فضل و إسماعيل نوح آدم مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز " بوكس " مدرب حراس مرمى، خالد عمران ادارى، محمود سعيد أخصائى تأهيل وإصابات.

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