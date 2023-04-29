ريال مدريد يفوز على ألميريا في ليلة توهج بنزيما

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره ألميريا برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

روما يتعادل أمام ميلان في الدوري الإيطالي

تفاصيل المباراة

تقدم ريال مدريد في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول عن طريق كريم بنزيما، بينما عاد اللاعب ذاته وأحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 17، ليحرز بعدها الهدف الثالث له وللمكي في الدقيقة 42.

بينما قلص فينيسيوس ماركيزا النتيجة لصالح ألميريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

فيما سجل رودريجو الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 47، وأحرز لوكاس روبرتون الهدف الثاني لألميريا في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني.

ترتيب الدوري الإسباني

يأتي ريال مدريد في الوصافة بـ 68 نقطة، بعد الفوز الليلة على ألميريا، بينما تصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة،

لمزيد من أخبار الرياضة.. اضغط هنا