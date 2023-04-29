الأولمبية تهنىء اتحاد التنس بلقب بطولة أفريقيا للناشئين بالجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للاتحاد المصري للتنس برئاسة الأستاذ إسماعيل الشافعي بعد تحقيق لقب بطولة أفريقيا للناشئين التي أقيمت في الجزائر.

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ونجحت بعثة منتخب مصر للتنس في صدارة البطولة بعد تحقيق جنى حسام ذهبية فردي الناشئات وجنى حسام وجيان إبراهيم ذهبية زوجي الناشئات وحقق الميداليات الفضية كارينا محمد فردي الناشئات وكريم مبروك فردي الناشئين وحقق الميدالية البرونزية محمد ناصر وكريم مبروك في زوجي الناشئين

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبين واتحاد التنس على هذه النتائج المميزة في الفترة الحالية والتي تؤكد أن