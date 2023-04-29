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الأولمبية تهنىء اتحاد التنس بلقب بطولة أفريقيا للناشئين بالجزائر

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للاتحاد المصري للتنس برئاسة الأستاذ إسماعيل الشافعي بعد تحقيق لقب بطولة أفريقيا للناشئين التي أقيمت في الجزائر.

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ونجحت بعثة منتخب مصر للتنس في صدارة البطولة بعد تحقيق جنى حسام ذهبية فردي الناشئات وجنى حسام وجيان إبراهيم ذهبية زوجي الناشئات وحقق الميداليات الفضية كارينا محمد فردي الناشئات وكريم مبروك فردي الناشئين وحقق الميدالية البرونزية محمد ناصر وكريم مبروك في زوجي الناشئين
ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبين واتحاد التنس على هذه النتائج المميزة في الفترة الحالية والتي تؤكد أن

هناك خطة عمل ناجحة يتم تنفيذها والتي لها العديد من الأثار الإيجابية في النتائج التي تتحقق خلال الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الأثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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