الهلال السعودي يتقدم على أوراوا الياباني بهدف في نهائي أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي الشوط الأول من مباراته أمام أوراوا الياباني متقدما بهدف في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

إيجالو يقود تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

هدف الهلال جاء بتوقيع سالم الدوسري، بعد كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن عن طريق ميشيل ديلجادو تمر من أمام الجميع لتصل إلى سالم الدوسري يسار داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

ويلعب الهلال السعودي نهائي دوري أبطال أسيا بعد اكتساحه الدحيل القطري بسباعية نظيفة على ستاد الثمامة

في قطر،ويخوض الهلال المباراة النهائية في دوري أبطال أسيا للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، ويبحث عن الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

تشكيل الهلال الرسمي أمام أوراوا ريد الياباني في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف. خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك. في خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل خط الهجوم: موسى ماريجا، إيجالو.