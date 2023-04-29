جني عادل تتأهل إلى نهائي كأس العالم للجمباز علي جهاز عارضة التوازن

ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت لاعبة المنتخب المصري للجمباز الفني جني عادل عبد السلام الي نهائيات جهاز عارضة التوازن من بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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ومن المقرر أن يقام نهائي جهاز عارضة التوازن مساء غدا الأحد والذي يضم أفضل 8 لاعبات في بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.. وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.

وشهد اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جانب

من فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 أبريل الجاري.

اشاد وزير الشباب والرياضة صبحي بمستوى في تنظيم البطولة مؤكدًا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية.

وأضاف صبحي أن ثقة الاتحادات الدولية المختلفة على إسناد مختلف البطولات الهامة لهو خير دليل على قوة وقدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر البطولات، وهو ما تسعى إليه دائمًا في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الشكر للدكتور إيهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز على المجهودات الكبيرة والتي ظهرت نتائجها في التنظيم المشرف للبطولة الذي يليق بمصر.

وأوضح أن الجمباز المصري أصبح محط أنظار العالم أجمع لما لديه من إمكانيات بشرية من لاعبين مميزين في مختلف الفروع، بالإضافة إلى اتحاد لا يدخر جهدًا في سبيل النهوض برياضة الجمباز، حيث تمكن من الخروج من حيز توسيع قاعدة المشاركة إلى جذب اللاعبين للمنافسة الدولية والحصول على الميداليات المختلفة، وهو الامر الذي يتوافق تماما مع رؤية وزارة الشباب والرياضة.