شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو والشحات وكهربا يقودون تشكيل الأهلى أمام الرجاء.. وياسر أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها العاشرة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، آليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس، الجمعة، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.