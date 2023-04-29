شكرا لقرائتكم خبر عن فخري لاكاي: بيراميدز قادر على العودة للقاهرة ببطاقة التأهل لنصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهاجم الدولي الجنوب أفريقي فخري لاكاي، لاعب نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز تماما لمباراة مارومو جالانتس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددا على أن بيراميدز يعلم جيدا مدى صعوبة المباراة، خاصة أن نتيجة الذهاب بالقاهرة جعلت الأمور أكثر صعوبة، وأصبح لا بد أن يحقق بيراميدز نتيجة إيجابية هنا في ملعب المنافس، ولكن في النهاية بيراميدز فريق كبير وعلى قدر التحدي وقادر على تحقيق الانتصار والعودة ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الفريقين أصبحا يعرفان كل كبيرة وصغيرة عن بعضهما البعض خاصة بعد لقاء الذهاب، وبيراميدز يلعب بهدف واحد في جنوب أفريقيا وهو الفوز ولا بديل غيره لأن النادي هدفه واضح وهو حصد لقب البطولة القارية.

أشار إلى أن كل شيء أصبح واضحا وبيراميدز مطلوب منه الانتصار هنا ولا شيء غيره وهو هدف الفريق صاحب الخبرات واللاعبين الكبار والذين بإمكانهم تحقيق الانتصار خارج ملعبهم وسبق لهم كثيرا تحقيق ذلك الهدف.

وحول مواجهة فريق من بلاده قال لاكاي إنه جاهز تماما للمباراة ويعلم مدى صعوبة اللقاء وقوة المنافس، ولكنه الآن محترف في صفوف بيراميدز وسيقدم كل ما لديه من إمكانيات ومجهود لمساعدة بيراميدز على الفوز والعبور لنصف النهائي.