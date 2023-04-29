شكرا لقرائتكم خبر عن معتز راضى أول مصرى يحصد لقب أفضل لاعب بالعالم فى الكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد البطل العالمي معتز راضي، لاعب منتخب مصر وبطل العالم فى الوزن الثقيل للكونغ فو، لقب أفضل لاعب فى العالم خلال شهر أبريل الجارى، ضمن التصنيف الذى يصدره الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو. ويعد معتز راضي أول لاعب مصرى فى التاريخ يحصد لقب أفضل لاعب فى العالم من الاتحاد الدولي للكونغ فو.

وحقق معتز راضي لقب أفضل لاعب فى العالم لشهر أبريل بعد تاريخ كبير فى الكونغ فو، حيث حصد لقب بطولة العالم فى 5 نسخ سابقة، وكذلك عضوية لجنة شئون اللاعبين في الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي للكونغ فو، كما أنه رئيس لجنة شؤون اللاعبين فى الاتحاد المصري، وكذلك عضو اللجنة الفنية في الاتحاد المصري والأفريقي للووشو كونغ فو.

وقدم معتز راضي الشكر والتقدير إلى شريف مصطفي رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو على ما يقدمه من تطوير للعبة على مختلف الأصعدة، وساهم بشكل كبير في تطوير لعبة الكونغ فو في مصر وباقي دول العالم.

وأشاد أفضل لاعب في العالم خلال شهر أبريل بإدراج رياضة الووشو كونغ فو رسميا ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026 كون تلك خطوة تاريخية والبداية في اعتماد الووشو كونغ فو في دورة الألعاب الأساسية وسيساهم هذا في نشر اللعبة وأن يرى العالم كله ما هي الووشو وكم هي لعبة شعبية منتشرة في مختلف دول العالم.

وعن أصعب تحدٍ واجهه على مدار تاريخه الرياضي في الكونغ فو قال إنه تعرض للإصابة قبل بطولة كأس العالم 2014 بأسبوع واحد وكان حزينا للغاية من عدم المشاركة في المنافسات، وكانت الإصابة تحتاج عامين للاستشفاء منها ولكنه استطاع بالجهد والعزيمة خلال أقل من سنة من العودة للتدريبات ثم التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم في نسخة عام 2015.

البطل العالمي معتز راضي يبلغ من العمر 33 عاما بدأ خوض منافسات الساندا بداية من عام 2000 ضمن منافسات الوزن الثقيل +90 وكان أول ظهور دوليا له في بطولة العالم الخامسة عشر في إندونيسيا وحقق الميدالية الذهبية خلال تلك المنافسات، وفاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم نسخة 2015 في جاكرتا والميدالية الفضية في كأس العالم الثامنة ساندا في شيان عام 2016 والميدالية البرونزية في نسخة عام 2017 في كازان والميدالية البرونزية في كأس العالم في نسخته التاسعة للساندا في عام 2018.