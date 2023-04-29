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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 29 أبريل 2023 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها، حمزة المثلوثى يطالب الزمالك بتحديد مصيره قبل نهاية الموسم، عمرو السولية على رأس 5 غيابات عن صفوف الأهلى أمام الرجاء المغربى الليلة .
عمرو السولية على رأس 5 غيابات عن صفوف الأهلى أمام الرجاء المغربى الليلة
حمزة المثلوثى يطالب الزمالك بتحديد مصيره قبل نهاية الموسم
طلب التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الزمالك من مسؤولي ناديه حسم مصيره قبل نهاية الموسم الجاري ، خاصة وإن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء ، وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب عقده حتى الآن مع القلعة البيضاء.
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الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى بالسوبر المحلى
يستأنف فريق الزمالك اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الاهلى بالسوبر المحلى بعدما منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه راحة من التدريبات أمس الجمعة وذلك عقب الفوز على فريق سيراميكا بهدف للا شيء على ملعب إستاد القاهرة أول أمس، أحرزه اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري.
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الزمالك يُجهّز المصابين قبل موقعة السوبر أمام الأهلى
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