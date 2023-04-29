7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 29 أبريل 2023 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها، حمزة المثلوثى يطالب الزمالك بتحديد مصيره قبل نهاية الموسم، عمرو السولية على رأس 5 غيابات عن صفوف الأهلى أمام الرجاء المغربى الليلة .

عمرو السولية على رأس 5 غيابات عن صفوف الأهلى أمام الرجاء المغربى الليلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مباراة مصيرية أمام فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. الأهلي نجح في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى ليبقي حظوظه مرتفعة للوصول إلى نصف النهائي، إلا أنّ مواجهة الرجاء في المغرب لن تكون سهلة.

حمزة المثلوثى يطالب الزمالك بتحديد مصيره قبل نهاية الموسم

طلب التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الزمالك من مسؤولي ناديه حسم مصيره قبل نهاية الموسم الجاري ، خاصة وإن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء ، وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب عقده حتى الآن مع القلعة البيضاء.

فيوتشر يغلق باب الرحيل أمام العناصر الأساسية للتركيز مع الفريق

أكد مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، أن إدارة النادي لا تفكر مطلقاً في التخلي عن أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق وذلك بعد تردد أنباء قوية عن اقتراب الثنائي، محمد رضا بوبو، وعمر كمال عبد الواحد، من النادي الأهلي.

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى بالسوبر المحلى

يستأنف فريق الزمالك اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة الاهلى بالسوبر المحلى بعدما منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه راحة من التدريبات أمس الجمعة وذلك عقب الفوز على فريق سيراميكا بهدف للا شيء على ملعب إستاد القاهرة أول أمس، أحرزه اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري.

برنامج خاص لـ عمر كمال عبد الواحد بعد العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل

وضع الجهاز الطبي لفريق فيوتشر برئاسة الدكتور محمود الشحات، برنامج تأهيلي خاص لعمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، وذلك تمهيداً لمشاركته في التدريبات الجماعية للفريق بعد العودة من رحلة التأهيل في قطر.

الزمالك يُجهّز المصابين قبل موقعة السوبر أمام الأهلى