شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد أوسوريو يصل القاهرة ويظهر فى تدريبات الزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الكولومبي فريدي هيرناندو، مساعد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، للانضمام للجهاز الفنى للأبيض.

ومن المقرر أن يظهر المدرب المساعد فى تدريبات الزمالك غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة السوبر المحلي المقبل أمام الأهلي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وجهازه المعاون، استعدادا للقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.

وركز المدير الفني على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة المقبلة، وخاض اللاعبون تقسيمة مصغرة في وسط الملعب، وحرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء استعدادا للقاء السوبر المرتقب.