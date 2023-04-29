شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى فى الأبطال الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأهب الأهلى لخوض مباراة مثيرة ومهمة فى موسمه الحالي 2022-2023 ، حينما يحل ضيفاً على الرجاء المغربى على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء، فى العاشرة مساء اليوم السبت. ويلتقي الفريقان فى مرحلة الإياب من دور الثمانية بالبطولة الأعرق على صعيد القارة السمراء، بعدما حسم الأهلي مباراة الذهاب بالفوز بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي السبت الماضي.

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من كازابلانكا عن طريق استغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المغرب ويقتل معنويات لاعبيه ويعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ نصف النهائي ومواصلة المشوار لحين التتويج باللقب.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 37 مباراة، حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 72 هدفاً وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 22 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر وكأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بمجموع اللقاءين فى الدور نصف النهائي مع الفائز من فريقي الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، انتهى لقاء الذهاب بفوز الترجي خارج ملعبه بهدف للا شيء، ويقام لقاء الإياب في العاشرة مساء اليوم بالعاصمة التونسية.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 13 و20 مايو المقبل، في مباراة الذهاب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الترجي وشبيبة القبائل، ومباراة الإياب على ملعب الفريق الفائز بمجموع مباراتي الأهلي والرجاء.



