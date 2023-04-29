3 قنوات تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى دورى أبطال أفريقيا مجاناً

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القاهرة - سامية سيد - يحل الأهلي ضيفاً على الرجاء المغربى مساء اليوم، السبت، على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء، فى إياب ربع نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا. وكان الأهلى حسم مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي باستاد القاهرة الدولي بنتيجة 2-0، ليضع قدماً فى الدور نصف النهائي من البطولة الأعرق على مستوى الأندية في القارة السمراء.

موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربي

تنطلق مباراة الأهلى والرجاء المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى العاشرة مساء اليوم السبت.



3 قنوات تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء مجانا

هناك 3 قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي هي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ : 2/3.

التردد: 11512.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

SD

على القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.