شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والرجاء فى دوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الملايين من جماهير النادي الأهلي مباراة الفريق الليلة أمام الرجاء المغربي بملعب الأخير لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. ونستعرض فى التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بالمباراة..

س: ما موعد وملعب الأهلي والرجاء المغربي الليلة؟

ج: يلتقي الأهلي مع الرجاء على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

س: ما القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى؟

ج: تنقل قنوات beIN SPORTS 4 HD مباراة الأهلى والرجاء المغربى الليلة.

س: ماذا عن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين؟

ج: الأهلي فاز على الرجاء المغربى بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدى فتحى، فى المباراة التى أقيمت السبت الماضى باستاد القاهرة.

س: من هو حكم مباراة الليلة؟

ج: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسند إدارة مباراة الليلة للحكم الليبي معتز إبراهيم حكما للساحة، ويعاونه كل من عطية عيسي مساعد أول وخليل الحساني مساعد ثان وأحمد عبدالرازق حكما رابعا، والغاني دانيال لاريا حكم فيديو، والكيني بيتر واويرو حكم فيديو مساعد.

س: كيف تأهل الأهلي والرجاء لربع نهائي البطولة الحالية؟

ج: الأهلي تأهل بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حصد 10 نقاط، متفوقًا على الهلال السوداني بفارق المواجهات المباشرة، فيما احتل الرجاء قمة المجموعة الثالثة بـ 16 نقطة.

س: وما هو طريق الأهلي في البطولة حال تخطي عقب الرجاء الليلة؟

ج: حال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى فى نصف النهائي.