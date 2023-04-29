شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الشمس فى ختام دورى سيدات اليد وينتظر لقاء الأهلى وسبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على الشمس بنتيجة 25 / 23 فى الجولة الختامية بالدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى سيدات اليد، التى تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ليرتفع رصيده إلى 8.5 نقطة.

وينتظر الزمالك لقاء الأهلى مع سبورتنج، المقرر انطلاقه فى الثالثة عصرا، لتحديد صاحب اللقب، حيث إن فوز الأهلى يتوجه باللقب لامتلاكه 7 نقاط قبل مواجهة اليوم.

ونجح الزمالك فى الفوز على سبورتنج بنتيجة 25 / 19 فى الجولة الثانية أمس بعد التعادل مع الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 15 / 15 .

وتوج مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على الزمالك بنتيجة 33/22 فى نهائى كأس مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.