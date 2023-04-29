تدريبات الزمالك.. عمرو السيسي يواصل البرنامج التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معاناة اللاعب عمرو السيسي من تعرضه لإصابة في الركبة، مما تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية.

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ويُسابق الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة الزمن لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

في سياق متصل، واصل السيسي أداء البرنامج التأهيلي الموضوع

له من قبل الجهاز الطبي، على هامش مران اليوم السبت.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة من العيار الثقيل أمام الأهلي في السوبر المحلي، والمقرر لها في الخامس من مايو المقبل في الإمارات.

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