الأولمبية تهنىء سلمى أيمن ببرونزية كأس العالم للخماسي الحديث في المجر

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بعد تحقيق سلمي أيمن الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقامة حاليا في المجر.

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ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبة سلمى أيمن على تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم ومواصلة تحقيق النتائج المميزة في بطولات العالم خلال الفترة الحالية والتي تأتي ضمن سلسلة من النتائج والبطولات المميزة التي يحققها اتحاد الخماسي الحديث في الفترة الحالية والتي تؤكد أن هناك خطة عمل