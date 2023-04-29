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كريستيانو رونالدو في الوصافة.. ترتيب هدافي النصر في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - يحتل النجم البرتغالي المركز الثاني في قائمة هدافي النصر خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين.

 

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ويعد النصر هو أقوى هجوم حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري السعودي بعدما سجل 53 هدفًا خلال 31 مباراة.

 

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة.

 

ترتيب هدافي النصر في الدوري السعودي

 

ويحتل البرازيلي أندرسون تاليسكا المركز الأول في قائمة هدافي النصر في الدوري السعودي برصيد 16

هدفًا كما يعتبر ثاني هدافي دوري روشن السعودي.

 

ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بقائمة هدافي النصر هذا الموسم بالدوري بعدما نجح في تسجيل 12 هدفًا.

 

ويتواجد عبد الرحمن غريب في المركز الثالث برصيد 5 أهداف بينما يحتل الثنائي لويس جوستافو وأيمن يحيى المركز الرابع برصيد 4 أهداف.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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