5 قنوات ناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي أبطال آسيا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق صافرة المباراة المشتعلة التي تجمع بين فريقي الهلال السعودي ونظيره أرورا الياباني، والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي يحتضنها ملعب الملك فهد الدولي.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

وتترقب الجماهير في الوطن العربي إنطلاق صافرة اللقاء المرتقب، والمقرر إذاعته عبر قنوات:

SSC1 HD

Abu Dhabi Sports Asia 1

Dubai Sports Asia 1 HD

beIN Sports AFC HD

AL Kass Nine HD

تنطلق مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم

السبت.

مشوار الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا قبل مباراة أوراوا الياباني:

يلعب الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا بعد اكتساحه الدحيل القطري بسباعية نظيفة على ستاد الثمامة في قطر، ويخوض الهلال المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، ويبحث عن الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

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