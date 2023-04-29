تريزيجيه يقود هجوم طرابزون أمام قونيا سبور بالدورى التركي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عبدالله أفشي المدير الفني لطرابزون التركي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره قونيا سبور، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدورى التركي الممتاز.

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وجاء تشكيل طرابزون التركي كالتالي:-

في حراسة المرمى: أوجورجان.

في خط الدفاع: إيران، بارترا، حسين، دوجوجان.

في خط الوسط: هامشيك، سيوبيس، باكاسيتاس.

في خط الهجوم: تريزيجيه، باردي، أموت.

موعد مباراة طرابزون التركي وقونيا سبور

ومن المقرر أن تبدأ مباراة قونيا سبور و طرابزون التركي في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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