الوداد المغربي يبلغ نصف نهائي أبطال إفريقيا

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل الوداد الرياضي المغربي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري أبطال إفريقيا ببلوغه نصف نهائي المسابقة القارية، الجمعة، بفوزه على ضيفه سيمبا التنزاني بركلات الترجيح (4-3)، بعد التعادل بمجموع الذهاب والإياب (1-1).



شهد اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب "محمد الخامس" بالمغرب سيطرة واضحة لصالح الوداد الذي استحوذ على الكرة بنسبة بلغت 66 بالمئة، وصنع أكثر من 13 فرصة اثنتان منها فقط مباشرة على مرمى سيمبا.



ونجح الوداد في تسجيل هدفه عند الدقيقة 24 عن طريق المهاجم السنغالي بولي جونيور سامبو، ليُعادل نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالح سيمبا بهدف وحيد أيضا.



ووفقا للوائح وقوانين الاتحاد الإفريقي "كاف"، لجأ الطرفان مباشرة إلى ضربات الجزاء الترجيحية دون خوض الأشواط الإضافية، وفيها تألق الحارس يوسف مطيع بتصديه لركلتين من أصل خمس نفذها لاعبو سيمبا، في حين سجل الوداد أربع ركلات.



وينتظر الوداد في الدور نصف النهائي المتأهل من مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مع شباب بلوزداد الجزائري، السبت، علما أن مباراة الذهاب انتصر فيها الأول بأربعة أهداف لواحد في ملعب "نيلسون مانديلا" بمدينة براقي الجزائرية.

