شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يغلق ملف كأس الرابطة ويستعد لبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الصربى زوران، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز على إنبى فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية بنتيجة 3-2 والتأهل للدور نصف النهائى للبطولة.

وأكد زوران، فى تصريحات صحفية، أن فوز الاتحاد على إنبى كان صعباً لأنه أمام خصم قوى، مؤكدا أن إصابة محمد محمود فى الدقيقه الأولى من اللقاء أحدثت ارتباكاً فى صفوف الفريق واستمرت طوال الشوط الأول، لكن زعيم الثغر فى النهاية نجح فى فى تحويل الهزيمة بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف زوران، أغلقنا ملف كأس الرابطة مؤقتا ونسعى بكل قوه لتجهيز اللاعبين لمباراه بيراميدز فى الدورى والمقرر لها الجمعه المقبل فى السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.

ومنح زوران لاعبى الاتحاد السكندرى راحة سلبية لمدة 48 ساعة - يومى السبت والأحد - على أن يعود اللاعبين للتدريبات الجماعيه الأثنين المقبل.

ويخضع محمد محمود لاعب الاتحاد السكندري لأشعة خلال الساعات المقبلة، للإطمئنان عليه عقب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية خلال مباراة إنبى وأدت إلى خروجه من المباراة بعد دقيقة واحدة.

ومن جانبه، قدم محمد مصيلحى رئيس النادى السكندري التحيه للجهاز الفنى واللاعبين بعد الفوز على إنبى وطالبهم بالأداء الرجولى فى المباريات المقبلة والعوده للنتائج الإيجابية فى الدوري ووعد بالإفراج عن المستحقات فى حال تخطى موقعه بيراميدز المقبلة.