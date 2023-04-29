شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرفع الحمل البدنى للاعبى الزمالك استعدادا للأهلي.. وتأهيل فتوح وشلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الحمل البدني للاعبين فى مران اليوم، السبت، استعداداً لمباراة السوبر المحلي المقبلة أمام الأهلي.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية قوية، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وإشراف أعضاء الجهاز المعاون للكولومبي "أوسوريو" في بداية المران، لتجهيز اللاعبين بدنياً بالشكل الأنسب للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة فى السوبر المحلي، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس.

وشهدت تدريبات الفريق غياب كل من حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق ومحمد نديم للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا في الإسكندرية.

فيما خاض أحمد فتوح ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة أمام الأهلي. وأدى أحمد فتوح بأداء تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، في حين قام مصطفى شلبي بأداء تدريبات الركض حول الملعب، أعقبها خوض تدريبات تأهيلية من خلال استخدام أدوات الجيمانيزيوم. ويواصل فتوح و شلبي البرنامج التأهيلي بسبب الإصابات المختلفه التي تعرض لها الثنائي، حيث يعاني الأول من إصابة بكدمة في الظهر والثاني من إصابة بشد في العضلة الضامة. واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة صباح اليوم، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالامس، ويستعد الأبيض لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها 5 مايو المقبل فى الإمارات.