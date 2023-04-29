شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الرجاء فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد الموعد بين الشقيقين الأهلي والرجاء المغربي فى العاشرة مساء اليوم، السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023. ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الرجاء على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، فى إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من "الأميرة السمراء".

وكان الأهلى حسم مباراة الذهاب التي أقيمت بين الطرفين السبت الماضي باستاد القاهرة الدولي بنتيجة 2-0، ليضع قدما فى الدور نصف النهائي من البطولة الأعرق على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للرجاء المغربى 15.66 مليون يورو.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

وفي المقابل، يبحث الرجاء عن التتويج بلقبه الرابع في أمجد البطولات الأفريقية للأندية بعد فوزه سابقا بنسخ أعوام1989، و1997، و1999.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.