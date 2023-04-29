شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني: لم أتخيل التتويج بـ6 بطولات عالم وأتمنى تحطيم رقم نيكول ديفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت البطلة المصرية نورالشربيني، لاعبة سبورتنج المصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، عن طموحاتها في النسخة المرتقبة من بطولة العالم.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن مشاركة 37 لاعباً مصرياً فى منافسات بطولة العالم للاسكواش، المقرر إقامتها فى ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ومن شأن البطولة أن تحسم شكل التصنيف العالمي خلال الشهر المقبل.

وحصلت الشربيني على ستة ألقاب في بطولة العالم باسمها عن عمر ناهز 27 عامًا، منها انتصاران فى شيكاغو، وأجرت رابطة اللاعبين المحترفين حواراً مع البطلة المصرية خلال استعدادها للبطولة جاء كالتالي:

- تغلبت على المصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر في نهائي الموسم الماضي في مصر، حدثينا عن ذكرياتك عن تلك البطولة؟

"آخر بطولة عالم كانت مذهلة بالنسبة لي، إنها دائمًا البطولة التي أنتظرها طوال العام والبطولة التي أريد أن ألعب فيها أفضل لعبة اسكواش، نوران وأنا نتنافس منذ فترة طويلة ، لذلك من الجيد أن أكون في هذا التنافس معها، إنه أمر صعب لكلينا ولكني أحب هذا التحدي، لا أعتقد أننا في تلك المنافسة الوحيدان ، فهناك العديد من اللاعبين الجيدين حقًا ولدينا العديد من المباريات الصعبة من الدور الأول، كان الفوز ببطولة العالم في مصر ، في أحد أفضل الأماكن التي لدينا المتحف الوطني المصري للحضارة، أمرًا رائعًا.

-ما هو شعورك عندما تكون المدافع عن اللقب للمرة السادسة؟

هذا يعني الكثير، يحلم كل لاعب بالفوز ببطولة العالم، الفوز بثلاثة منها فى مصر يسعدني، فهو يجعل الأمر مميزًا للغاية، وجود ست بطولات عالمية أمر ضخم، كنت أرغب دائمًا في الفوز ببطولة العالم، لكنني لم أعتقد مطلقًا أنني سأفوز بستة بطولات، إنها أفضل الذكريات التي سأعيشها في حياتي.

سوف أعود إليهم وأكون فخورًا بهم، سأذهب الآن إلى واحدة أخرى ، وآمل أن أكون مستعدًا وسأستعد بنفس الطريقة التي أفعلها في البطولات الأخرى، أنا لا أفعل أي شيء مختلف لبطولة العالم ، أنا فقط أخرج كما لو كان حدث بلاتيني عادي ".

- نيكول ديفيد تحمل الرقم القياسي للسيدات بثمانية ألقاب في بطولة العالم - هل تحطيم رقمها القياسي كأحد أهدافك؟

الأمر في ذهني لكني لا أفكر فيه كثيرًا، لا أعرف كيف سأؤدي في السنوات القليلة المقبلة، آخذ كل عام وكل بطولة خطوة بخطوة ، لا أتطلع إلى هذا الحد في المستقبل ، سأركز على تلك التي لدينا هذا العام، آمل أن أتمكن من الوصول إلى الرقم القياسي لنيكول ، إنه حلم آخر ، لكن بالنسبة لي ، هذه ليست الخطوة التالية ، أريد التركيز على البطولة السابعة أولاً.

لا أعرف ما إذا كنت سأفوز بها أم لا ، سأحاول بذل قصارى جهدي ، لكنني لا أتطلع إلى المركز الثامن أو التاسع أو العاشر، من المريح أكثر بالنسبة لي أن أذهب خطوة بخطوة ، ليس هناك ضغط أو ضغط علي ، أحاول الاسترخاء قليلاً ".

- يبدو أنك دائمًا تصلين إلى قمة مستواك عندما يتعلق الأمر ببطولة العالم - لماذا هذا؟

"أنا لا أغير الأمور في التدريبات لأنه عادة ما يكون منتصف الموسم ، ليس لديك شهر أو شهرين من التدريب مع الأبطال العالميين، في بداية الموسم ألقي نظرة على موعد بطولة العالم وأحاول بلوغ أفضل مستوى في هذا الوقت.

"جسدي على ما يرام ، لا يوجد شيء خاطئ ، تدريبي يسير على ما يرام ولا يوجد شيء في ذهني، أحاول أن أكون جاهزًة ذهنياً.

-لقد فزت بالفعل بلقبين في بطولة العالم في شيكاغو ، فما هو الشيء الذي يميز The Windy City الذي يبدو أنه يبرز أفضل ما لديك؟

خسرت الكثير من النهائيات في Windy City Open قبل أن أفوز بالمركز الأول! أعتقد أنهم كانوا جميعًا ضد رنيم الوليلي، لقد فشلت كثيرًا في شيكاغو ، لذلك أعتقد أن الوقت قد حان للتقدم الآن! أنا سعيد لأنني فزت مرتين في شيكاغو ، وأعتقد أنني ألعب بشكل جيد الآن. أنا أحب المكان ، وأجواء الناس هنا مذهلة ".

- في العام الماضي كنت تعاني من الإصابات وكان عليك الانسحاب من بطولة بريطانيا المفتوحة قبل بطولة العالم - كيف تشعر جسديًا وذهنيًا هذه المرة؟

أشعر بفارق كبير مقارنة بالموسم الماضي، لم أكن سعيدة بنتائجي الموسم الماضي لأنني فزت فقط ببطولة العالم، أشعر أنني بحالة جيدة حقًا وقد وصلت إلى كل نهائي تقريبًا هذا الموسم، أنا سعيد بأدائي وأريد أن أبذل قصارى جهدي في البطولات الثلاث الأخيرة.