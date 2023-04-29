ميتيلاند الدنماركي يعلن انتهاء موسم إمام عاشور مع الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي، رسميا، اليوم السبت، غياب لاعبه إمام عاشور رسمياً لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

وعبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحسابه على تويتر"، نشر نادي ميتيلاند الدنماركي بياناً أكد فيه أن إمام عاشور عاد إلى مصر لتلقى العلاج وبدء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا.

وقال النادي الدنماركي في بيانه إن إمام عاشور سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم، بعدما تعرض لإصابة في مباراة الإثنين فى كأس المستقبل أمام فيبورج، حيث كشفت الفحوصات الطبية أن لاعب المنتخب المصري سيغيب حتى نهاية الموسم.

وأضاف ميتيلاند أنه خلال النصف الأول من مباراة يوم الاثنين في كأس المستقبل ضد فيبورج، تم استبدال إمام عاشور بسبب الإصابة، لتظهر الفحوصات الطبية أن لاعب الزمالك السابق لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم.

وتابع النادي الدنماركي في بيانه أن إمام عاشور سافر إلى مصر لتلقي العلاج وإعادة التأهيل.

ولم يوضح ميتيلاند في بيانه طبيعة إصابة إمام عاشور التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الكأس ضد فايبورج والتي اضطر للخروج منها مستبدلا.

يشار إلى أن إمام عاشور لعب 7 مباريات بقميص نادي ميتيلاند، سجل خلالها هدفين، حيث سجل في مباراته الأولى حيث حقق الفريق نتيجة كبيرة خارج ملعبه أمام سبورتينج سي بي في منتصف فبراير.

وانضم إمام عاشور إلى ميتيلاند قادما من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.