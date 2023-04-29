شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الرجاء المغربى فى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة الأهلى..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مباراة مصيرية أمام فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي نجح في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى، ليبقي حظوظه مرتفعة للوصول إلى نصف النهائي، إلا أنّ مواجهة الرجاء في المغرب لن تكون سهلة.

وتعد مواجهة الأهلي والرجاء هي سيناريو مكرر للنسخة الماضية من دوري الأبطال، حين تأهل المارد الأحمر على حساب غريمه البيضاوي، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي

مباريات الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا وفاز الرجاء علي فريق جمعية نيجيلك بطل النيجر ذهابا وإيابا بدور الـ 32 بنتيجة 3-0.

وفي دور المجموعات فاز علي حوريا كونكاري الغينى وسيمبا التنزانى ذهابا وإيابًا وتفوق علي فايبرز الأوغندي بخماسية نظيفة قبل أن يتعادل معه بهدف لمثله في الإياب.

وجاءت نتائج مباريات الرجاء المغربي بدورى الأبطال الموسم الحالي كتالي:

1- الرجاء المغربي 2-0 جمعية نيجيلك بطل النيجر ذهاب دور الـ 32

2- الرجاء المغربي 1-0 جميعة نيجيلك بطل النيجر إياب دور الـ 32

3- الرجاء المغربي 5-0 فايبرز الأوغندي الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الرجاء المغربي 3-0 سيمبا التنزانى الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الرجاء المغربي 2-0 حوريا كونكار الغينى الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الرجاء المغربي 3-1 حوريا كونكار الغينى الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الرجاء المغربي 1-1 فايبرز الأوغندي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الرجاء المغربي 3-1 سيمبا التنزانى الجولة السادسة بدور المجموعات

9_ الأهلى 2-0 الرجاء المغربى فى ذهاب ربع نهائى دوري ابطال افريقيا



