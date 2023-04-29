شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية على رأس 5 غيابات عن صفوف الأهلى أمام الرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مباراة مصيرية أمام فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. الأهلي نجح في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى ليبقي حظوظه مرتفعة للوصول إلى نصف النهائي، إلا أنّ مواجهة الرجاء في المغرب لن تكون سهلة.
ويغيب عن الأهلى في مباراة الرجاء المغربى الليلة كل من، عمرو السولية ورامى ربيعة ومحمد الضاوى كريستو وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة.
ويحتاج الرجاء للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل أمام الأهلي في مباراة العودة، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي وانتظار الفائز من لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.
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