شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية على رأس 5 غيابات عن صفوف الأهلى أمام الرجاء المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مباراة مصيرية أمام فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. الأهلي نجح في الفوز ذهابًا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى ليبقي حظوظه مرتفعة للوصول إلى نصف النهائي، إلا أنّ مواجهة الرجاء في المغرب لن تكون سهلة.

وتعد مواجهة الأهلي والرجاء سيناريو مكرر للنسخة الماضية من دوري الأبطال، حين تأهل المارد الأحمر على حساب غريمه البيضاوي، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي