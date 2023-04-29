كولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مباراة الرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق قبل التوجه إلى مركب محمد الخامس استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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ويناقش المدير الفني العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز خلال اللقاء.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

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