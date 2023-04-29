منذر الكبير لا يعرف الفوز على الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد التونسي منذ الكبير المدير الفني لفريق الرجاء المغربي لخوض مباراته الرابعة تاريخيًا أمام الأهلي المصري في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي والرجاء المغربي.. الأحمر يفرض سيطرته في تاريخ المواجهات



ويواجه الرجاء المغربي نظيره الأهلي مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.



ولم يسبق للمدرب التونسي منذ الكبير تحقيق الفوز على الأهلي طوال مسيرته التدريبية، وكان قد خسر في المباراة الماضية أمام الفريق القاهري بثنائية نظيفة ضمن منافسات مباريات الذهاب التشامبيونزليج الإفريقي.



تاريخ مواجهات منذ الكبير أمام الأهلي



وخاض منذر الكبير 3 مباريات أمام الأهلي طوال مسيرته التدريبية، المباراة الأولى كانت يوم 21 أبريل لعام 2013 عندما كان يقود النادي البنزرتي التونسي وتعادل سلبيًا على ملعبه في إطار مباريات الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أفريقيا.



وفي المباراة الثانية له، خسر منذ الكبير مع النادي البنزرتي

التونسي في مباراة الإياب أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وهي المباراة التي أقيمت يوم 5 مايو للعام ذاته.



ثم تعرض للهزيمة من جديد في مباراته الثالثة أمام الأهلي وذلك عندما حل الرجاء ضيفًا في استاد القاهرة في إطار مباريات ذهاب الدور

ربع النهائي للنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا ولم يتمكن من إحراز أي أهداف بينما استقبلت شباكه هدفين عن طريق الثنائي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.



ليفشل التونسي منذ الكبير في تحقيق الفوز على الأهلي في 3 مباريات كانت جميعها في الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر مرتين وتعادل مرة واحدة.

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