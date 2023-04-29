بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة الرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، إلى القاهرة مباشرة عقب مباراة الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق

بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

تاريخ مواجهات الأهلى والرجاء المغربي في دوري الأبطال

تقابل الأهلي مع نظيره الرجاء في 12 مواجهة، في دوري أبطال أفريقيا ومواجهة وحيدة بالسوبر الأفريقي، وحقق المارد الأحمر الانتصار في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 2، حسمت نتيجة التعادل 5 مواجهات بينهما.

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